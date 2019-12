CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONASiamo alla vigilia di una rivoluzione epocale nel campo dell'automobile. Non stiamo parlando soltanto di motorizzazione elettrica, ma di qualcosa di più completo e coinvolgente. Che avrà ricadute e benefici su tutti noi. Parliamo dell'automobile intelligente e predittiva. Quella che sa interpretare il linguaggio umano, che sa autodiagnosticarsi e riprogrammarsi. Come saranno le auto di domani e perché questa rivoluzione sarà di portata storica ce lo racconta Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia. Longo, romano di 57 anni, non è...