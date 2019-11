Verona combatte il razzismo Dieci giorni di cinema africano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNADieci giorni dedicati all'Africa, tra mostre, eventi e tanto cinema. È il cartellone del Festival del Cinema Africano che, per la 39. edizione in programma come sempre a Verona fino al 17 novembre, ha scelto tre filoni: attualità, storia, donna per raccontare l'evoluzione culturale e storica del grande continente. Un evento nato e cresciuto nella città scaligera presentato dall'assessore alla cultura, Francesca Briani, dai direttori artistici del Festival, Stefano Gaiga e Giusy Buemi, e dalla responsabile di Spazio Scuole,...