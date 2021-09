Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LOCALI DELLA PIAZZAVENEZIA L'arrivo imminente della stagione mareografica porta con sé dubbi e preoccupazioni specie in chi porta avanti la propria attività nelle zone più basse della città lagunare, come in quella delle Procuratie Vecchie, a San Marco. «La presa di posizione da parte del Comune c'è, ma la competenza in merito all'innalzamento del Mose è di altri, dunque noi dobbiamo far pressione affinché rispondano come hanno...