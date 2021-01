LA LISTA

I film italiani più attesi dell'anno? Sono tanti e la maggior parte già pronti, ma ancora senza data di uscita. Mentre i set hanno ripreso il lavoro a pieno ritmo, nel rispetto dei protocolli sanitari, l'incertezza della pandemia impedisce a produttori e distributori di fissare l'appuntamento con il pubblico una volta che le sale saranno finalmente riaperte. Ma molti sono i titoli forti che il pubblico aspetta di vedere.

EFFETTI SPECIALI

Tra questi spicca Diabolik diretto dai Manetti Bros con Luca Marinelli nei panni del bandito mascherato, Miriam Leone in quelli di Eva Kant, Valerio Mastandrea nella parte di Ginko. E, sul versante commedie, c'è il nuovo lavoro di Carlo Verdone Si vive una volta sola interpretato dallo stesso attore, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta nel ruolo di quattro medici, bravissimi nel lavoro ma disastrosi nella vita privata. L'attesa è grande anche per l'ambizioso Freaks Out di Gabriele Mainetti che, con l'aiuto di mirabolanti effetti speciali, ha ambientato nella Roma dell'era fascista l'epopea di un circo, nel cast Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto. Tra i debutti più attesi, figura Occhi blu diretto da Michela Cescon e interpretato da Valeria Golino. Il pubblico vuole inoltre vedere Supereroi di Paolo Genovese con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni ed Elena Sofia Ricci, tema: la sopravvivenza di una coppia tra alti e bassi, segreti e bugie. E Il materiale emotivo di Sergio Castellitto, libraio a Parigi affiancato da Bérenice Bejo e l'esplosiva Matilda De Angelis.

CONDOMINIO

Dovrebbe uscire poco prima del Festival di Cannes (dov'è già stato invitato) Tre Piani di Nanni Moretti, dal romanzo di Eshkol Nevo, ambientato in un condominio romano e interpretato dal regista, Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. In odore di festival (Berlino? Cannes? Venezia? Roma?) anche Comendians di Gabriele Salvatores, dal testo teatrale di Trevor Griffiths, con un grande Christian De Sica. E L'ombra di Caravaggio di Michele Placido che ha affidato a Scamarcio il ruolo del pittore maledetto scritturando anche Isabelle Huppert e Louis Garrel. Per non parlare di È stata la mano di Dio, il film autobiografico che il premio Oscar Paolo Sorrentino sta girando a Napoli. Pronti per la sala anche Qui rido io di Mario Martone con Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta, I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, Lei mi parla ancora di Pupi Avati sulla famiglia Sgarbi, la commedia romantica Corro da te interpretata da Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e diretta da Riccardo Milani che firma pure l'atteso sequel Come un gatto in tangenziale 2 - ritorno a Coccia di Morto con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Sia pure non ancora programmati, questi film testimoniano la straordinaria vitalità del cinema italiano che, penalizzato dal Covid-19 e privato delle sale, paradossalmente all'estero sta andando fortissimo. Il noir Il testimone invisibile di Stefano Mordini, protagonista Scamarcio, in Cina ha sbancato i botteghini.

IL SUCCESSO

Netflix ha deciso di programmare in 190 Paesi il piccolo ma prezioso film 18 regali di Francesco Amato con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Supereroi è già stato venduto da True Colors in 20 Paesi: non a caso il precedente successo di Genovese, Perfetti sconosciuti, è stato un successo clamoroso nel mondo intero e ha ispirato una quindicina di remake. La stessa società ha piazzato in 25 territori Il materiale emotivo mentre Pinocchio di Matteo Garrone si prepara a sbarcare negli Usa proprio come Notturno di Gianfranco Rosi, già un successo internazionale e candidato italiano all'Oscar sia come film sia come documentario.

Gl. S.

