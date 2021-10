Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOVENEZIA Ritorna il glamour in laguna tra un matrimonio blasonato e le riprese della serie tv di Stanley Tucci.CASA SAVOIASi è celebrato ieri un matrimonio in casa Savoia. Vera Arrivabene Valenti Gonzaga, figlia della principessa Bianca di Savoia Aosta e del conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga, si è sposata nella chiesa di San Pantalon insieme a Briano Martinoni Caleppio.Vera, 28 anni, ha un talento innato per il mondo della...