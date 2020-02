IL PROGETTO

Firmato a Rovigo il protocollo d'intesa del progetto di sviluppo culturale e di valorizzazione partecipata per i musei del Polesine. Coinvolge i 26 musei e i beni culturali del Sistema museale provinciale Polesine, e sarà la comunità di pratica per ogni iniziativa in Veneto verso il Sistema regionale degli istituti di cultura, che la legge regionale quadro sulla cultura prevede, dal 2021, come strumento di partecipazione al Sistema e alla Rete museale nazionale. La sperimentazione polesana fa da apripista in questa ottica, e segue all'integrazione tra cultura e turismo che sta coinvolgendo il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il Museo della Laguna sud di Chioggia. Si intitola Musei tra Adige e Po il nuovo progetto, secondo la prima fase di definizione, e rientra nell'ambito della seconda edizione di MuSST. Acronimo di Musei e sviluppo dei sistemi museali territoriali, MuSST#2 è il programma che la Direzione generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo organizza per far dialogare le realtà museali pubbliche e private nella valorizzazione di tutte le risorse che rappresentano l'identità di un territorio. Il progetto pilota polesano promosso dal Polo museale del Veneto-Mibact, è per l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari «l'unico nel Nord Italia tra i progetti realizzati» che i 17 Poli museali regionali erano stati invitati a formulare con MuSST#2, per mettere a sistema strumenti e competenze dei soggetti locali pubblici, privati e del terzo settore che operano nei beni culturali.

L'ACCORDO

Hanno firmato l'accordo, siglato a palazzo Roncale, il direttore del Polo museale del Veneto Daniele Ferrara, l'assessore Corazzari, il presidente della Provincia di Rovigo Ivan Dall'Ara per il Sistema museale provinciale Polesine, attivo dal 2003, e il vicepresidente della Fondazione Cariparo Giuseppe Toffoli. Per i Poli museali coinvolti nella seconda edizione di MuSST è stato previsto un finanziamento statale complessivo di 510.000 euro, a sostegno della progettazione dei piani strategici di sviluppo territoriale. Il protocollo partirà il prossimo ottobre secondo le previsioni: i finanziamenti ministeriali saranno disponibili da primavera, e a queste risorse si aggiungeranno quelle della Fondazione Cariparo e della Regione. Le prime iniziative saranno di formazione per i responsabili museali con sei percorsi che daranno al sistema locale 30 nuovi operatori. Poi, per mettere a sistema le risorse culturali, turistiche, naturali ed economiche del territorio, sono previste cento ore di consulenza da parte di figure manageriali. Mentre in ambito digitale saranno avviati la costruzione di database di contatti per i musei, la raccolta di materiale fotografico e video per la condivisione digitale, un nuovo servizio di prenotazione e acquisto online dei biglietti d'ingresso. La Commissione tecnica ministeriale ha apprezzato del progetto polesano «la capacità di sviluppare ambiti che fanno dialogare il territorio, l'attenzione alla formazione e il senso della disseminazione culturale», ha detto Valeria Di Giuseppe Di Paolo della Direzione generale musei del ministero dei Beni culturali. «Il Polesine - ha spiegato Daniele Ferrara - è stato scelto per il suo potenziale anche nella tutela del patrimonio ambientale. Unire i contesti naturali, storici e artistici è la via per realizzare anche economie di scala e la comunità di pratica si svilupperà in continuità con quanto è già stato avviato».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

