Venti anni fa, poco più di un quarto degli abitanti del Nordest diceva di aver fumato almeno una sigaretta nell'ultima settimana. Ora sono un po' meno. Tre quarti sono oggi quelli che dichiarano di essere contrari al fumo all'aperto. Sono contrari perché temono il fumo passivo o perché si preoccupano della salute altrui o per entrambe le cose.

Ci sono ambiti in cui alcune persone vorrebbero comunque proibire comportamenti non dannosi per loro e forse neppure per altri. Per esempio il divorzio di una coppia senza figli o la presenza di certi canali sui media di cui, se si vuole, ognuno può bloccare la ricezione. Altre persone non vogliono rendere obbligatorie le vaccinazioni malgrado siano un esempio perfetto di un'azione benefica sia per chi accetta di farla sia per gli altri.

Un problema preliminare è trovare l'accordo su che cosa sia bene e che cosa sia male per le persone. Nel caso del fumo sappiamo ormai per certo che fa male a noi e agli altri: l'opposto delle vaccinazioni. In altre situazioni però dobbiamo stabilire non solo che cosa fa bene e che cosa fa male ma anche il perimetro delle persone coinvolte. Per esempio, nel caso degli aborti, di chi dobbiamo preoccuparci? Della madre, del padre? Forse anche del nascituro, malgrado sia un embrione? Nel caso delle adozioni di bambini di chi dobbiamo preoccuparci? Di chi viene adottato, dei suoi genitori, di quelli precedenti? Forse anche della comunità da cui proviene il bambino adottato e di quella in cui verrà inserito?

Una altra complicazione accomuna fumo e vaccinazioni. Una persona può decidere di smettere di fumare e, malgrado questo, poi non farlo. La letteratura è ricca di descrizioni della differenza tra buone intenzioni e azioni effettive: il caso dell'ultima sigaretta narrato da Italo Svevo è emblematico. Ogni anno negli Stati Uniti le influenze stagionali causano più di ottomila morti e, tra i duecentomila ricoverati, ci sono molti ammalati che avevano intenzione di vaccinarsi ma che poi non lo hanno fatto.

Nel caso del fumo e dei vaccini c'è chi ha deciso che non fumerà mai e chi dice che si vaccinerà appena possibile e, all'opposto, chi è fermamente convinto a continuare a fumare e chi ha deciso di non vaccinarsi. C'è però anche una rilevante quota di persone che non è né irriducibilmente contraria né dichiaratamente favorevole. Abbiamo una vasta zona grigia di chi intende vaccinarsi ma che poi non lo fa e si ritrova in ospedale. Un modo per spingere queste persone a vaccinarsi è inviare messaggi personalizzati dicendo dove, come e quando possono farlo e dando loro la possibilità di cambiare posto e orario. In questo modo molte persone si sentono seguite, accudite e si sentirebbero in colpa se continuassero a rimandare.

Non sempre è vero che volere è potere e potere è agire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA