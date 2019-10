VENICEMARATHON A SORPRESA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GARAVENEZIA Sono due outsider i vincitori della trentaquattresima Huawei VeniceMarathon. Sono stati infatti l'etiope Lencho Tesfaye Anbesa, 21 anni, la keniana Judith Korir, 24 anni, a tagliare per primi il traguardo di Riva Sette Martiri. In campo maschile non è riuscito al folto gruppo di atleti keniani riconquistare quella vittoria che manca dal 2016. È stata quella di ieri una splendida giornata in cui la VeniceMarathon si è ripresa Venezia e la Riviera del Brenta. Dopo la gara dello scorso anno condizionata da pioggia e acqua alta,...