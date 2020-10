L'APPUNTAMENTO

È dedicata alla maestria degli artigiani veneziani la decima edizione della Venice Fashion Week: da ieri al 31 ottobre Venezia diventa passerella ideale per le creazioni di moda. Sarà l'occasione per conoscere da vicino l'attività di sarti, stilisti, orafi, designer, impiraresse, profumieri, vetrai, decoratori, calzolai, tipografi, ceramisti, artigiani della carta, fiorai, grafici. E per entrare nelle loro botteghe: da oggi a domenica le porte di laboratori e atelier saranno aperte con visite gratuite su prenotazione, dando la possibilità di incontrare gli artigiani al lavoro. Saranno visitabili la sartoria del Teatro la Fenice e l'Atelier Martina Vidal a Burano. Molto fitto il carnet degli appuntamenti. Domani dalle 10 alle 16, il trabaccolo Il Nuovo Trionfo, in Punta della Dogana, accoglierà i visitatori a bordo.

IL CARTELLONE

Da oggi al 31, la presentazione della collezione limited edition di Tiziano Guardini, eco-designer (30 ottobre ore 19), con la Tessitura Bevilacqua. Mercoledì 28 sarà protagonista l'eleganza delle creazioni di Franco Puppato, il grande sarto che ha appena ricevuto il premio Arbiter, l'Oscar della sartoria italiana, all'Hotel Danieli, alle 16.30. La sfilata che celebra la carriera di Stefano Nicolao il 29 ottobre a Ca' Sagredo (ore 18.30), racconterà la storia di Venezia rievocando Cinecittà, Hollywood, il film Marco Polo fino ai red carpets internazionali. La sua sartoria rappresenta un tesoro inestimabile di storia del costume con migliaia e migliaia di modelli ispirati a tutte le epoche. Chiude la kermesse sabato 31 (Hotel Aman Venice, ore 17) la giornalista e scrittrice Luciana Boccardi. All'incontro presenti Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino e Arrigo Cipriani, che introdurrà l'ultimo libro della giornalista: Burlesque Dizionario surreale (Ed. La Musa Talia). La manifestazione permetterà al pubblico, anche online (tutti gli eventi, i backstage e le interviste saranno raccontati attraverso i social network), di scoprire saloni, terrazze, giardini e suite degli hotel veneziani più belli, normalmente chiusi al pubblico. Gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, inviando una richiesta via mail a hello@veneziadavivere.com, mentre il programma completo si può consultare sul sito www.venicefashionweek.com. Verranno applicate le misure anti-Covid. Fashion Week è un progetto di VeneziadaVivere con il patrocinio del Comune di Venezia, in collaborazione con Tavolo Veneto della Moda, Associazione Piazza San Marco, Apritimoda, Do.Ve., Venice Photo Lab.

Laura D'Orsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA