Venice Cocktail Week, ovvero sette giorni nei quali ognuno dei cocktail bar veneziani partecipanti darà vita ad una Cocktail List esclusiva di quattro creazioni ideate appositamente per l'evento: un Signature Cocktail, di libera creazione rappresentativo del cocktail bar; un Winter Cocktail (caldo, per scaldare gli animi e contrastare il freddo di dicembre), Twist on Spritz (twist sullo Spritz, il cocktail di Venezia per antonomasia) e il Cocktail RiEsco a Bere Italiano, dedicato al Made in Italy, realizzato utilizzando i prodotti delle aziende partecipanti a RiEsco a Bere Italiano. In programma anche Masterclass, Night Shift. Dettagli su (www.venicecocktailweek.it).

Si comincia oggi, ovviamente all'Aman, da cui tutto è partito, dalle 18 alle 20, con l'evento di apertura (solo su invito), con la Cocktail List di Antonio Ferrara, Diego Caiafa e Amila Kulasekera in collaborazione con Bevande Futuriste, Campari Group, Distilleria Nardini 1779, Intrigo Vermouth, Roby Marton, Select, World Class Diageo, Ice3. Dj Set Leo Tolu con musica New Jazz e Electro Swing.

Siamo molto orgogliosi che tutto sia partito da noi dice Silvia Manganaro, Director of Sales & Marketing di Aman Venice - e che da questo contatto sia nata una manifestazione che contribuirà a dare ulteriore lustro all'offerta legata al mondo della mixology della Serenissima e l'opportunità a questo mondo di collaborare e confrontarsi.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA