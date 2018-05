Veneziana aggredisce star di X-Factor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGGRESSIONE CON FURTOVENEZIA Il rovescio della medaglia dell'essere una celebrità è che la normalità, come trascorrere una serata in allegria con gli amici in giro per le calli di Venezia, diventa un lusso irraggiungibile, salvo imbattersi in frotte di fan scatenati. Eva Pevarello, però, 27enne di Thiene (Vicenza), ha avuto il problema opposto: una residente non solo non l'ha riconosciuta, ma dopo averla malmenata per essersi seduta su un ponticello, le ha persino rubato il cellulare. Una disavventura che ha dell'incredibile e che la...