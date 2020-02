FESTIVAL

Segnatelo nella vostra agenda, appassionati di cucina e di Venezia, se vi sta a cuore la città, le sue relazioni e anche la salvezza dello storico Mercato di Rialto. L'appuntamento con il Fresch.in Festival è in programma il 20, 21 e 22 febbraio, da giovedì a sabato. Fra i protagonisti di questa attrattiva e golosa tre giorni, Marco Bravetti (già allo stellato il Ridotto nel 2019 e con alle spalle esperienze internazionali, come quella al Noma di Copenaghen più volte miglior ristorante del mondo) con il suo progetto Tocia! cucina e comunità. Bravetti curerà la proposta gastronomica di street-food, panini e cicchetti, che accompagneranno il festival animerà l'Antica Pescheria di Rialto durante il Carnevale (dalle 18,30 alle 23 in ciascuna delle tre serate), assieme agli studenti dell'Istituto Professionale Barbarigo di Venezia, nell'ambito di una collaborazione che prevede anche una Masterclass curata dallo stesso chef e da Eatart dal titolo Tradizione è Contaminazione.

Marco e gli studenti prepareranno un'offerta dove i cicchetti saranno protagonisti, fra Pane e Tocio Unlimited e Pasta, fagioli, cozze e Mole, Sopa de trippe, lime, cipollotto e Ceviche de Scoasse del Mercà, Frittella di Aringa e Mela e Me Taco a la teta (Taco di cavolo cappuccio e tetta, salsa verde), fino ai Ravioli al vapore (in collaborazione con Ravioleria Venezia). Poi, ogni giorno, una serie di proposte diverse: giovedì il Bao di lingua, radicchio tardivo, tamarindo, mayo al kren oil Sandwich di sbrise, pastrami di rapa rossa, brovada, mayo al lievito; venerdì l'Ambrogino di sarde, kimchi di finocchio al pepe di timut, ricotta di pecora o sandwich di pollo alla diavola, pera alla brace, nocciola, scarola, ajvar; sabato ecco l'Ambrogino con burger di cereali e legumi, coleslaw di cavolo cappuccio, mela e alghe, ketchup ai funghi, il Bao di seppia, funghi shiitake, mayo al chilli, micro-bisi, il sandwich di maiale stile Banh Mi con pevarada di musetto, pickles, coriandolo. Le materie prime saranno fornite da piccole aziende agricole lagunari, il pane da Grigoris di Mestre, pesce, frutta e verdura dai banchi e dalle botteghe del Mercato di Rialto. Perché Tocia! intende anche sostenere e sollecitare la (r)esistenza di un Mercato di Rialto vivo e capace di interagire con le energie più fresche e vitali della città.

