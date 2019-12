VENEZIA Sono molto diversificati gli appuntamenti di questa notte tra centro storico e terraferma. A Mestre piazza Ferretto si attesta come il luogo deputato alla musica: dalle 22 di stasera protagonisti oltre al rapper Anastasio, sono i Dj Andrea Cecchinato, Simone Canova e Mauro Ferrucci, insieme all'attrice venezuelana Barbara Clara e all'influencer Alice Basso. Musica e intrattenimento curati in consolle dai Velvet Dress, tribute band ufficiale degli U2, seguita dalle note di Radio Stereo Città fino alle 2.30 circa. A Venezia, invece, il brindisi di buon augurio, illuminato dai fuochi d'artificio (a partire dalle 23.30), caratterizzerà la notte a San Marco. La visuale migliore per godere dello spettacolo è in prossimità della fermata Actv Arsenale, come indicato da Vela che cura lo spettacolo. Per chi vuole trascorrere l'ultima notte in teatro va segnalato il Don Chisciotte Tragicommedia dell'arte su soggetto originale di Marco Zoppello dalle 21 al teatro Goldoni. Al teatro Corso di Mestre andrà in scena lo spettacolo Vernia o non Vernia: dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, una serata con la comicità di Giovanni Vernia (in questo caso inizio alle 22.30). L'arte circense sarà proposta dal Gran Gala du Cirque al teatro Toniolo (ma in questo caso i biglietti sono esauriti). Per Capodanno concerto alla Fenice con l'orchestra ed il coro diretti dal maestro Myung-Whun Chung. Da ricordare infine che il 1 gennaio dalle 11.15 sulla spiaggia del Blue Moon al Lido, avrà luogo la 36esima edizione di Auguri di Capodanno con gli Ibernisti. Al bagno degli ibernisti (il momento clou della manifestazione è previsto alle 12), si accompagneranno animazione per i bambini, musica e le note specialità culinarie di Capodanno servite calde in riva al mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA