IL VOLUME«A partire dal V secolo in avanti comincia a formarsi una nuova Nazione, quella che chiamerà sé stessa Veneziani (e non Veneti, sarà Comune o Commune Veneciarum o Venetiarum e non Venetorum). Un popolo nuovo con un nome nuovo: a differenza di altri esempi di popoli di formazione, i Veneziani non si riallacceranno a una tradizione più antica, ma fonderanno la propria identità proprio sull'origine dal nulla e sul nulla». Così...