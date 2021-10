Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIASemina il terrore dentro e fuori da un locale di Monastier (Treviso). Armato di coltello rapina tre giovanissimi. A un 17enne di Venezia sferra un calcio in faccia pur di farsi consegnare i soldi che aveva in tasca. All'amico 18enne sempre di Venezia punta alla pancia un coltello da 20 centimetri. Mentre a un 15enne trevigiano strappa l'orecchino da un lobo. Poi ficca la refurtiva nel borsello e si nasconde dietro a una siepe per...