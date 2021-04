Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Con il passaggio in zona gialla del Veneto ritornano i Musei Civici di Venezia. Palazzo Ducale e il Correr, in piazza San Marco, che saranno aperti tutti i giorni della settimana, mentre da venerdì 30 aprile riapriranno, da venerdì a domenica, anche gli altri musei. La Fondazione dei Musei civici raccomanda ai visitatori la prenotazione e l'acquisto on line dei biglietti, tramite il sito www.visitmuve.it.. Allo stesso tempo riapre i...