VENEZIA Non sarà il solito mese del tutto esaurito negli alberghi e dell'indigestione culturale per l'altissima concentrazione di eventi nel giro di trenta giorni. Tuttavia, anche questo settembre Venezia farà la sua figura, proponendosi come avanguardia coraggiosa delle riaperture. Sabato 29, con un concerto in omaggio al grande Ennio Morricone, aprirà il Padiglione Venezia alla Biennale, che ospiterà iniziative fino al 31 dicembre. Contemporaneamente, la Biennale inaugurerà al padiglione centrale Le muse inquiete, una retrospettiva dei 125 anni della più importante kermesse mondiale nel campo dell'arte, anche questo aperto fino a dicembre (l'8). Sabato 5 settembre, a San Marco, ci sarà la finale del premio Campiello mentre quasi tutti i musei sono aperti con le collezioni permanenti o mostre. Il 2 settembre si apre poi al Lido la Mostra del Cinema, il primo grande evento di questo tipo dopo la piaga del Covid, che segna anche il ritorno al grande schermo. E i teatri riprendono la loro attività.

Insomma, si può dire tutto di Venezia, ma non che non stia cercando di darsi da fare per recuperare il pesantissimo vuoto dei mesi del lockdown e anche di quelli immediatamente successivi.

AI GIARDINI

L'apertura del Padiglione Venezia è stata voluta fortemente dall'amministrazione comunale proprio per dare una scossa e rendere fruibili i Giardini della Biennale e passeggiare tra i padiglioni nazionali, chiusi ma pur sempre esempi mirabili di architettura novecentesca.

Lo scopo è duplice: creare un ponte virtuale con la Biennale 2021 e sfruttare l'opportunità per immaginare e plasmare un mondo diverso e invitare i giovani a credere in questo futuro prossimo, apparentemente così incerto. A partire dal 3 settembre ospiti illustri del mondo del cinema, del teatro, dell'arte ma anche della musica e del giornalismo, saranno protagonisti di un ricco programma di incontri organizzato dalla curatrice Giovanna Zabotti, con la speciale collaborazione del cineasta Ferzan Özpetek, dell'architetto Michele De Lucchi e di Marilisa Capuano per la parte degli incontri. Chi ci sarà? Ecco alcuni dei nomi: il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Antonio Diodato, l'autore e produttore discografico Mogol, il direttore d'orchestra Federico Maria Sardelli, gli architetti e designer rivoluzionari come Aldo Cibic e Michele De Lucchi, personalità del cinema come Ferzan Özpetek, del teatro come Gioele Dix, l'amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta, l'attore Alessio Boni, il giornalista televisivo Emilio Casalini. E ancora protagonisti dell'arte contemporanea, come Fabrizio Plessi, Sidival Fila e Lorenzo Marin e dell'imprenditoria, come Riccardo Illy, Francesca di Carrobio (ad di Hérmes), Alberto Galassi (ad Gruppo Ferretti). Ma la lista è destinata ad ampliarsi con nuove adesioni che verranno comunicate di settimana in settimana.

LE CONVERSAZIONI

Tutti questi personaggi saranno protagonisti di conversazioni con il pubblico. Il tutto non costerà nulla, bisognerà però registrarsi sul sito della Biennale per avere il biglietto, visto che la capienza è limitata a 150 posti.

«Un momento cosi strano e drammatico doveva diventare per forza qualcosa di positivo - ha spiegato Zabotti -. Agli ospiti abbiamo chiesto di portare il proprio contributo sotto forma di lente per guardare il futuro. Mondi ed esperienze differenti si intrecceranno per tre mesi ed alla fine raccoglieremo tutto il materiale che verrà proposto come base dell'esposizione del prossimo anno. È stata una corsa contro il tempo perché abbiamo dovuto abbandonare momentaneamente il progetto per Biennale Architettura - ha concluso la curatrice - con la consapevolezza di lavorare per un progetto importante perché, insieme alla Mostra del Cinema, sarà il primo grande evento per Venezia».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA