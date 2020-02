GIUSTIZIA

VENEZIA Aumenta il numero delle notizie di reato e gli uffici giudiziari veneziani si confermano quelli con il maggiore carico di lavoro della regione. È quanto emerge dalle statistiche relative al periodo compreso tra luglio 2018 e giugno 2019, presentate ieri, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In 12 mesi in Procura sono stati iscritti 33.486 fascicoli, oltre mille in più rispetto all'anno precedente (32.447), 17 mila dei quali aperti nei confronti di ignoti. Si tratta del 26,31 per cento delle notizie di reato di tutto il Veneto; 3,88 per ogni cento abitanti, la percentuale più alta di tutta la regione. Ma non il dato va letto con attenzione: non significa che la provincia di Venezia è interessata da maggiore criminalità; più semplicemente che sugli uffici giudiziari veneziani vengono scaricate competenze relative a reati di tutto il distretto, in materia di antimafia e antiterrorismo, reati informatici e di pedopornografia, così come, nel settore civile, tutto il contenzioso delle imprese e quello relativo ai ricorsi in materia di immigrazione.

IMMIGRAZIONE

Questi ultimi, con oltre 6 mila fascicoli pendenti a fine novembre, costituiscono poco meno del 40 per cento dell'intero carico civilistico che grava sugli uffici giudiziari lagunari. Nel corso degli ultimi 12 mesi, al Tribunale civile lagunare sono state iscritte 18.279 cause (rispetto alle 18.466 dell'anno precedente), ne sono state definite 18.401 (19.418) e ne sono rimaste pendenti 15.866 (15.421). La sezione specializzata per le imprese ha definito 466 procedimenti, ne restano pendenti 937; la sezione lavoro ha definito 2665 cause, riducendo la pendenza da 1340 a 1090.

Intenso anche il lavoro dei giudici penali: tra collegiale e monocratico, sono state emesse 2190 sentenze, mentre l'ufficio gip/gup ha emesso 8506 decisioni, tra sentenze con rito abbreviato, decreti penali di condanna, rinvii a giudizio e archiviazioni. La percentuale di assoluzioni nei procedimenti a citazione diretta e nei processi per direttissima raggiunge il 20 per cento: 271 su 1353.

PRESCRIZIONE

La percentuale dei procedimenti che si conclude in nulla di fatto a causa del troppo tempo trascorso è superiore alla media regionale: il 15,2 si prescrive in procura, in fase di indagini; il 28,8 per cento di fronte al gip/gup e l'8,1 per cento in fase di dibattimento.

A rendere difficile lo smaltimento dei notevoli carichi di lavoro contribuiscono le gravi carenze di personale: la pianta organica dei magistrati è sottodimensionata rispetto alla realtà economica-sociale del territorio, mentre manca il 25 per cento il personale amministrativo, con scoperture anche superiori al 50 per cento per quanto riguarda le figure dirigenziali e i funzionari.

Interessanti i dati relativi alle intercettazioni disposte dalla Procura: 241 telefoniche, 33 ambientali e 7 disposte nei confronti di altri bersagli nel corso di indagini ordinarie; 354 telefoniche, 96 ambientali e 176 altri bersagli nelle inchieste antimafia; 31 telefoniche, 4 ambientali e 3 altri bersagli nell'antiterrorismo.

EMERGENZA CARCERE

Sempre preoccupante la situazione del sovraffollamento nel carcere di Santa Maria Maggiore che ha ospitato mediamente 263 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 159 e una capienza tollerabile di 239. Nel corso dell'ultimo anno si sono verificati 11 tentativi di suicidio e 84 atti di autolesionismo. Meno problematica la situazione nel carcere femminile della Giudecca, con una presenze media di 92 detenute a fronte di una capienza di 115. Nessun suicidio e 10 atti di autolesionismo in dodici mesi.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

