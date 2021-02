VENEZIA «Venite al parco archeologico di Venezia, uno spazio aperto per voi». Questo, l'invito tanto sarcastico quanto tagliente che Venezia morta - un gruppo anonimo nato nel novembre del 2020, ha da poco diffuso sul web sotto forma di video promozionale e che ha fatto discutere sul web. Il video è ambientato nella Venezia del 2030, e proietta la città in uno scenario post pandemico che la vede nuovamente asservita al turismo. Questa volta però «Venezia si è preparata per riaccogliere il bene più prezioso: i turisti. Tutto è pronto, ora è solo il momento di divulgarlo al mondo». In maniera del tutto tragicomica le meraviglie veneziane vengono infatti raccontate dalla giovane interprete Flavia Imperato per degli ipotetici visitatori. Sono questi infatti il fine ultimo di ogni riflessione fatta sulla ripartenza cittadina negli ipotetici dieci anni trascorsi, almeno da quanto emerge dalla regia. Ecco quindi che l'interno dell'antico teatro anatomico diventa con soddisfazione un ristorante, come la sede degli ex gasometri di Castello o l'orto botanico di Cannaregio, a loro volta hotel, mentre l'Arsenale, da centro di produzione navale di tutto il Mediterraneo diviene sede a pagamento per celebrazioni, cene, feste private. Intanto, quanti più cittadini possibile sono allontanati dal centro. La seria parodia si conclude con un accogliente «Pensate solo a godervi le nostre bellezze e il nostro tour». Il messaggio latente sembra però suggerire di non perdere tempo e ripensare al futuro prossimo di Venezia prendendosene cura. Altrimenti, come dichiara lo stesso manifesto del progetto, «dopo decenni di spopolamento, ingordigia economica e abbandono della laguna intera, Venezia è morta».

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA