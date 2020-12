VENEZIA Le procedure per il sollevamento del Mose, in questa fase provvisoria, sono state definite quest'estate. Il documento è stato predisposto dal Consorzio Venezia Nuova, condiviso con il commissario al Mose, Elisabetta Spitz, e infine approvato dal Comitato tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche. Da allora è operativo anche un tavolo tecnico - dove siedono Provveditorato, Commissario, Cvn, Capitaneria di Porto di Venezia e Chioggia, Autorità Portuale - che ha già apportato piccoli aggiustamenti alle procedure. Il via libera alle operazioni di sollevamento è sempre legato alle previsioni di marea a partire da 48 ore fino a 6 ore prima dell'evento. La quota è fissata in 130 centimetri. Quando mancano ancora due giorni è previsto un margine di tolleranza di 20 centimetri: a una previsione di 110, vanno aggiunti 20 centimetri, quindi il Mose entra comunque in fase operativa, con le squadre allertare. Il margine poi si assottiglia, con l'avvicinarsi all'evento. L'ultima possibilità per avviare il sistema o per fermarlo è prevista 6 ore prima. In mezzo sono previsti altri due momenti di verifica: a 24 e 12 ore. La decisione è sempre in capo al provveditore alle Opere pubbliche, Cinzia Zincone, e al commissario straordinario al Mose, Elisabetta Spitz. (r. br.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA