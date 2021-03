LA STORIA

«Venezia era un'azienda, con un consiglio d'amministrazione di 2500 persone, che faceva aumenti di capitale ammettendo nuovi membri. Non ci vedevo le glorie del nostro Leon, ci vedevo l'intelligenza del sistema». Lo spiega Pieralvise Zorzi, autore del libro Storia spregiudicata di Venezia. Come la Serenissima pianificò il suo mito, edito da Neri Pozza, in uscita giovedì 18 marzo. L'originalità di questa nuova storia di Venezia è di essere stata concepita con l'occhio del pubblicitario. Pieralvise è figlio di Alvise Zorzi, l'indimenticato storico che ha scritto libri fondamentali come Venezia scomparsa e La Repubblica del leone. Il padre lavorava alla Rai, il figlio è stato per quarant'anni un pubblicitario di successo. Avete presente il «plin-plin» dell'acqua Rocchetta? È farina del suo sacco.

«Bisognava trasformare un'acqua qualsiasi in un'acqua che fa diventare belli», sottolinea, e così l'ha portata da tremila a tre milioni di bottiglie. Ha anche creato una campagna pubblicitaria importante per l'8xmille alla Chiesa cattolica italiana, basata su un origami. «Mio padre era un uomo moderno», osserva Pieralvise, «e aveva due dimensioni: quella del lavoro e quella della scrittura. Io ne ho una sola e nelle cose che leggevo riconoscevo i meccanismi del marketing».

PAX TIBI E MARKETING

Non a caso ha riassunto quest'idea nello slogan «Pax tibi marketing». Questa storia è diversa da tutte le altre: troverete molto parole in inglese (spiegate) perché il linguaggio della pubblicità è in inglese, e troverete un mucchio di leggende, di bufale, inventate dai veneziani per vendere se stessi. Sì perché per quanto la Serenissima abbia avuto alti e bassi, abbia subito sconfitte, rovesci e pestilenze, su una cosa non è mai venuta meno: la capacità di raffigurarsi, di creare un mito di se stessa che dura ancora ai nostri giorni.

Il miglior direttore creativo, dice Pieralvise Zorzi, è stato Andrea Dandolo, il doge che nella prima metà del Trecento ha scritto una cronaca diventata il testo base per tutte le elaborazioni successive, compreso il mito della fondazione di Venezia il 25 marzo 421 che non aveva inventato lui, ma che gli faceva comodo tramandare. L'idea era venuta a un padovano, Jacopo Dondi: per sminuire Venezia aveva scritto che a fondarla erano stati tre consoli padovani. Quest'idea dei fondatori campagnoli dovrebbe far inorridire, e invece no. La logica è semplice: chi aveva fondato Padova? Antenore. E da dove veniva Antenore? Da Troia. Quindi Venezia è più antica di Roma: la leggenda fa comodo perché consente di retrodatare di secoli i natali di tutto il Veneto. Chiaro, no?

L'ANNUNCIAZIONE

Ancora: il 25 marzo è il giorno dell'Annunciazione, ovvero del concepimento di Gesù. Quindi Venezia è sorella di Gesù. E se è sorella di Gesù, la Madonna è sua madre e protettrice. Ecco che sulla basilica della Salutem, la Madonna è rappresentata con in mano il bastone da Capitano generale da mar. A noi queste cose possono anche sembrare ridicole, ma non lo erano affatto per i nostri antenati. Anzi, ci credevano proprio. Tutto era concepito per far concorrenza a Roma e al papa. Anche la leggenda siamo sempre dalle parti di Andrea Dandolo dell'anello che san Marco in persona, dopo aver calmato la regolamentare tempesta scatenata dai demoni, consegna a un pescatore perché lo dia al doge in modo che sia usato il giorno della Sensa per sposare il mare, va in questo senso. Il doge usa l'anello del pescatore, e chi è l'altro che utilizza l'anello piscatorio? Risposta esatta: il papa. Capito i furboni? «Quel che colpisce», sostiene Zorzi, «è la modernità di Venezia. Una modernità che dura sedici secoli e che nessun altro si è neppure sognato di eguagliare. Ha cominciato da subito, con un'intuizione geniale: il marketing prima che il marketing esistesse. Le balle cominciano immediatamente.

LA CREDULITÀ POPOLARE

Pensiamo alla presunta vittoria contro re Pipino. Secondo la leggenda i franchi vengono sconfitti grazie all'intervento di una delle tremende vecchiette che ogni tanto emergono nella storia di Venezia, che li avrebbe fatti passare su un ponte pericolante, poi crollato. E poi si aggiunge la leggenda del canal Orfano, che si chiamerebbe così per via dei cadaveri dei franchi annegati. In realtà le cronache franche ci dicono che i franchi avevano assoggettato il ducato, e che la loro flotta, mentre rientrava verso la Dalmazia è stata intercettata e sconfitta dalla flotta bizantina. Tutto questo lo dice una Venezia che ancora non esiste, ma sa già comunicare». Non esiste perché la sede del ducato viene spostata da Malamocco alle isole di Rialto (che vuol dire «fiume profondo» e non «riva alta», altra bufala) proprio nel 811, all'indomani dell'attacco di Pipino. «Dopo una serie di dogi voltagabbana che pensano solo a mettersi col più forte», afferma Zorzi, «arriva Agnello Parteciaco che trasferisce il dogado a casa sua. Questo doge era una specie di sviluppatore immobiliare perché fino ai Santi Apostoli era tutto suo». I Parteciaco diventano Badoer dopo che Badoario Parteciaco viene catturato e torturato dal conte di Comacchio. Il fratello Giovanni lo vendica, rade al suolo Comacchio e cambia il cognome della famiglia con il nome del fratello.

IL CONFORTO

«Noi abbiamo bisogno di miti», dice ancora Pieralvise Zorzi, «lasciateci i miti, le favole: Babbo Natale, Cenerentola, le origini di Venezia. Ci piace sapere di avere un mito dietro alle spalle, il mito eterno ci conforta, ci aiuta a star meglio. Guardiamo cos'è diventata Venezia oggi: basta allentare la sorveglianza e giù tutti a bere e a ubriacarsi. È vero che nel Cinquecento non era meglio: ci si accoltellava in piazza San Marco e imperversavano i bravi. Anche allora in alcune cose era peggio delle altre città. Era una specie di New York con l'acqua». «Create miti su voi stessi, anche gli dei hanno cominciato così»: è la frase di Stanislaw Jerzy Lec che Pieralvise Zorzi usa per aprire il capitolo dove scrive: «Per alimentare il posizionamento positivo della Repubblica e sottolinearne l'unicità in un contesto mondiale di sanguinose lotte per il potere attraverso tutto il Medioevo e il Rinascimento, la comunicazione verso il mondo esterno del patriziato doveva offrire un'immagine unica: una classe dirigente colta, ricca, patriottica, dal potere enorme, ma rigidamente controllato da leggi durissime. Una classe dirigente unita che gestisce con la massima armonia giovani e vecchi, ricchi e meno ricchi, lo Stato. Una classe che tutto il mondo invidia e a cui tutta l'aristocrazia europea ambisce di appartenere e in seguito anche la borghesia, a costo di sborsare cifre enormi». La manovra, non c'è dubbio, è riuscita benissimo ed è andata avanti per un bel po' di secoli.

Alessandro Marzo Magno

