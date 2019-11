Venezia la star è il Glam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GUSTOSiccome, gira e rigira e pur con tutti i suoi difetti (perché nessuno è perfetto), la guida Michelin resta alla fine la sola capace, a volte, di marchiare in qualche modo la storia di un ristorante e di un cuoco. Ieri era il grande giorno, al Teatro Municipale di Piacenza, della presentazione dell'edizione numero 65 (2 mila ristoranti segnalati, 374 stelle, sette in più dell'anno scorso) della Michelin Italia, quello in cui gioie e delusioni si incrociano, quello in cui i premiati baciano la guida e la stringono al petto come una...