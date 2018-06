CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Il Pd veneto ora scende in campo contro le esternazioni dell'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan che l'altro giorno ha preso di mira il nuovo curatore del Padiglione Italia per la Biennale 2019, Milovan Farronato (nella foto) designato nei giorni scorsi dal Ministero per i Beni culturali. L'assessore aveva contestato le mise en travesti, gli atteggiamenti e le pose del profilo Instagram di Farronato lanciando un interrogativo: «È un lei o un lui il nuovo curatore del Padiglione Italia?» - aveva detto l'assessore...