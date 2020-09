L'EVENTO

Saranno arie di Giuseppe Verdi, di Giacomo Puccini e Gioachino Rossini, a celebrare questa sera in Piazza San Marco alle 20.30, con l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, i 1600 anni della fondazione di Venezia. Le voci del soprano Claudia Pavone e del tenore Piero Pretti, sotto la direzione di Daniele Callegari e Riccardo Frizza, restituiranno al pubblico, all'aperto della Piazza. un repertorio quantomai celebre: di Verdi dalla Traviata saranno eseguiti Sempre libera degg'io, Libiam ne' lieti calici, Noi siamo zingarelle, Di Madride noi siam mattadori, mentre dal Trovatore si ascolterà Chi del gitano i giorni abbella?; dall'Ernani poi Si ridesti il leon di Castiglia e dal Nabucco due brani, Gli arredi festivi giù cadano infranti e Va' pensiero sull'ali dorate. Puccini invece sarà rappresentato da Nessun dorma della Turandot, mentre Rossini si ascolterà attraverso le sinfonie introduttive de La gazza ladra e L'italiana in Algeri.

Un concerto nel pieno della tradizione operistica nazionale e che il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, dedica una volta ancora alla ripresa delle attività dopo la pandemia che ha costretto prima al lockdown, poi ad un ripensamento delle attività nell'ottica della sicurezza sanitaria e del necessario distanziamento: «In questi tempi in cui abbiamo voluto con risolutezza ripartire - esordisce Ortombina - credo sia fondamentale tornare a parlare con la nostra città, Venezia è stata fucina di invenzioni musicali inestimabili, e la Fenice dal 1996 non era più tornata nella sua interezza, con i suoi organici e il suo Coro, a suonare in Piazza San Marco Questa è l'occasione per poterlo fare e ribadire quel legame storico e affettivo che il Teatro ha sempre avuto con Venezia». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco Luigi Brugnaro, che sottolinea la centralità della Piazza per la città. «Dopo la grande narrativa del Premio Campiello, lo scorso sabato - specifica Brugnaro - toccherà all'eccellenza musicale della Fenice riecheggiare in Piazza San Marco; questo luogo simbolo è stato palcoscenico, in questi mesi, prima di una delle più alte acque grandi della nostra storia e, poi, di un silenzio assordante durante il lungo tempo del lockdown». Una Piazza San Marco esemplare: «Oggi diventerà simbolo della rinascita della città - prosegue il sindaco di Venezia - e della grande voglia dei veneziani di tornare a viverla, inoltre abbiamo fortemente voluto che 400 posti siano riservati ai residenti in Comune di Venezia. Così da poter festeggiare assieme e condividere un momento che entrerà nella storia di Venezia e che, aprendo ufficialmente le celebrazione per i suoi 1600 anni, contribuirà a dimostrare al mondo la sua resilienza e la sua eccellenza».

Ad affiancare il Teatro La Fenice due celebri direttori italiani, il milanese Daniele Callegari e il bresciano Riccardo Frizza. Quanto agli interpreti, al soprano Claudia Pavone si affianca il tenore Piero Pretti, impostosi con forza nel panorama scaligero e a Venezia - tra i diversi ruoli - applaudito protagonista nel 2019 del Don Carlo di Giuseppe Verdi nella versione di Robert Carsen diretta da Myung-Whun Chung, apertura della passata Stagione lirica.

