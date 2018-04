Venezia ghiribizzo di fantasia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Chi può dire, in realtà, cosa sia Venezia, città sorta come ghiribizzo della fantasia dell'uomo, prima ancora che come intuizione architettonica, là dove nessuno avrebbe mai pensato fosse possibile. Sarebbe certo più rassicurante immaginarla emersa dal mare, incrostata di ostriche e conchiglie già rifugio di seppie sapienti e tristi murici che accettare di saperla figlia dell'ingegno di piccoli uomini, a quel tempo forse ancora ignari delle leggi delle acque e dei regimi che le governano. Palafitticoli in grande e novissimo stile, come...