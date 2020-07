VENEZIA

Fino a venerdì 17

CASTELLO Di Martino Dell'Orso - Campo S.Maria Formosa, 6127 -

SAN POLO Burati San Polo Alla Colonna e Mezza - Campo S. Polo, 2012

LIDO DI VENEZIA Marangoni Internazionale - Gran Viale, 55/A

MESTRE

Fino a giovedì 16 ore 9

MESTRE Magnaguagno Via Miranese 31.

MESTRE Comunale Ducale Viale San Marco 142a

CHIOGGIA

Oggi (24 ore su 24)

SOTTOMARINA Ancona Al Lido Viale Padova 6g

RIVIERA E MIRANESE

Fino a giovedì 16 ore 9

PIANIGA Zotti via Roma 60.

MIRANo Sansoni Piazza Martiri 30.

sostegno (dalle 9 alle 21)

FOSSO' Castagna Via Provinciale Nord 30.

ROBEGANO Piumelli Via Mascagni 1.

SANDONATESE

Fino a venerdì 17 (19.30-8,45)

SAN DONÀ Orlandini - V. Primavera, 16 Diurno fino a venerdì 17 (8.45-19.30)

SAN DONÀ Dolcetti snc - Via Calnova, 32

SAN DONÀ Orlandini - V. Primavera, 16 SAN DONÀ San Marco snc - Via Noventa, 132 h

JESOLO Zorzetto Internazionale - Via N. Sauro, 25

LIDO DI JESOLO Cossettini - Via Bafile, 97

PORTOGRUARESE

Fino a venerdì 17 luglio ore 8.45

CAORLE Al Redentore srl - Rio Terrà delle Botteghe n.30

BIBIONE LIDO Giacomini - V. Italia n.1

GRUARO Puiatti - Via Roma, 66

CAVALLINO TREPORTI - CA' BALLARIN Del Litorale snc - Via Fausta n.179 int.14

