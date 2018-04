Venezia esattrice, terza città italiana capace di riscuotere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIVENEZIA La finanza pubblica veneziana gode di buona salute, anzi, eccelle. Secondo quanto ha analizzato Crif ratings, con riferimento al bilancio del 2016, la città metropolitana di Venezia si classifica terza in Italia per capacità di riscossione dei tributi, che sono i più bassi d'Italia, e per pagamento delle spese correnti. Una città, quindi, in grado di pagare i propri servizi, ma che riscuote altrettanto bene tasse, tributi e tariffe. In un quadro più ampio, che vede il Veneto classificarsi tra le prime sei regioni per...