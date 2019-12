Venezia e Saonara, sarà il 31 dicembre degli addii

Per una curiosa concomitanza il ristorante Met dell'Hotel Metropole a Venezia e il ristorante Le Tentazioni di Saonara (Pd) vivranno, in occasione del cenone di San Silvestro, non solo la fine dell'anno ma anche quella di una storia gastronomica. A Venezia, nel fascinoso albergo cinque stelle affacciato sul bacino di San Marco, la cena del 31 dicembre sarà l'ultima preparata da Luca Veritti (nella foto), lo chef che sette anni fa era subentrato a Corrado Fasolato e, in tutto questo periodo, era riuscito prima a conquistare e poi a difendere la stella Michelin. Ma le strade di Luca, carnico di Tolmezzo, e della proprietà si dividono. E così, il menu di San Silvestro (per pochi: 650 euro) sarà l'ultimo di Veritti, il quale proseguirà il suo percorso altrove.

Decisamente più malinconico il 31 dicembre a Le Tentazioni: qui il servizio di fine anno sarà anche l'ultimo del ristorante che, dal giorno successivo, abbasserà le saracinesche defnitivamente dopo sette anni: i due soci, Daniel Marzotto e Marco Volpin, hanno inviato una lettera di commiato a tutti i clienti e si preparano all'ultimo servizio, che chiuderà sia il 2019 che la loro avventura. Da scegliere fra menu di carne (60 euro) o di pesce (75). Info: 349/1836393.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA