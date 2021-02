Marco Sabadin (nella foto) è il nuovo Jacopo de' Barbari del XXI secolo. Con le sue fotografie a volo di uccello su Venezia pubblicate nel volume Sguardi di Petra, edito da Venice Vision, adesso in prevendita su www.veneziavision.it e sul sito di crowdfunding www.kickstarter.com e nelle librerie, propone una visione inedita e curiosa della città. L'idea di poter realizzare foto dall'alto lo ha accompagnato per anni fino a che non sono stati inventati i droni: «Con un drone si può volare fino a 120m e girare attorno alle statue potendo vedere particolari che con l'elicottero risulterebbero invece distanti spiega Sabadin, titolare insieme ad Andrea Pattaro di Venice Vision con cui realizza servizi per quotidiani ed agenzie di stampa locali ed internazionali. Il volume, di 176 pagine in grande formato a colori, svela un cielo affollato da Madonne e Redentori che svettano su chiese e campanili, consentendo di vedere ciò che normalmente non è fotografabile o apprezzabile dal basso perché troppo distante. Attraverso il volume si possono allora scorgere dove sono rivolti gli sguardi delle statue attraverso cinque itinerari: partendo dalla Stazione ferroviaria verso l'Arsenale, da piazza San Marco a San Nicolò dei Mendicoli, passando per la Salute fino ad arrivare a San Giorgio. Ottenuto poi nel 2014 il brevetto per guidare il drone sopra gli agglomerati urbani, ha atteso che Venezia fosse deserta durante il lockdown per poter volare sulla città. Le foto sono state scattate a più riprese tra aprile e settembre mentre svolgeva servizi fotografici per agenzie di stampa, giornali e altri progetti. Trovatosi così con tanto materiale ha deciso di realizzare questo volume, curato nella parte grafica da Sandro Galante e nella parte storico artistica da Giandomenico Romanelli, che pone l'accento su alcune peculiarità tecniche e stilistiche delle sculture immortalate. Le statue infatti per ottenere una giusta prospettiva dal basso venivano corrette nelle proporzioni: Le teste dovevano essere leggermente ingrossate, i colli allungati e le mani agitate, portate in avanti e ingrandite e così via, altrimenti i petti avrebbero nascosto i volti spiega Romanelli. Esempio ne è la chiesa dell'Ospedaletto, per i passanti difficile da scorgere dal basso ma ora apprezzabile da queste potenti fotografie.

Francesca Catalano

