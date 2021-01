Venezia e con essa il mondo intero della cultura e dell'arte giustamente piange i suoi musei chiusi. L'annuncio di una proroga di questa chiusura fino ad aprile ha aperto un dibattito acceso e provocato prese di posizione le più disparate: da esponenti di giunta, dell'opposizione e della società civile. È un fatto positivo che problemi di tale natura siano apertamente dibattuti senza censure o pregiudizi. Per parte mia auspico che prevalga, almeno, il buon senso oltre che ragioni profonde e ineludibili che cerco qui di riassumere, anche perché il dibattito, così come lo si legge sulla stampa, ha in sé un pericolo ancor più grave, se possibile. Quello di costringere natura, funzioni e ragioni di vita del mondo museale quasi in esclusiva dipendenza dall'attività turistica. E questo è tanto più grave nel momento in cui è apparso a tutti evidente che il modello turistico di massa da decenni adottato, si è rivelato fallimentare e va cambiato radicalmente a favore di un approccio più colto, responsabile e rispettoso. Sembra che per taluni la chiusura sia quasi un espediente per salvare posti di lavoro addossando allo Stato, grazie alla messa in cassa integrazione dei dipendenti, l'onere della macchina museale. Dipendenti che soffrono a ogni livello e in qualsivoglia collocazione della piramide gerarchica e funzionale di una totale assenza e mortale lontananza, della possibilità stessa di essere attivi e protagonisti di una ri-partenza che appare sempre più lontana e problematica. Ma i Musei non sono né possono essere solo la vetrina i cui oggetti esposti vengono osservati e goduti dal più o meno frettoloso turista; e non sono nemmeno la spiaggia che, a fine stagione, chiude gli ombrelloni, ritira le sdraio ed entra in letargo fino alla stagione successiva (e mi rendo conto che questa è una valutazione superficiale, perché anche le spiagge si preparano durante la chiusura invernale!). I Musei sono fatti, per definizione, di collezioni (insiemi di oggetti di varia e universale natura che rappresentano, nel nostro Paese più che altrove, sedimentazioni di storia e di memoria di una popolazione, di un luogo, di una stagione culturale); di persone, donne e uomini che dedicano la loro sensibilità, i loro studi, il loro agire, le competenze sempre in espansione perché il museo viva, cioè sia dinamico, efficiente, in dialogo con il contesto, abbia crescenti funzioni didattiche e formative, partecipi alla crescita civile di quanti vivono attorno e vicino ad esso e di quanti lo frequentano occasionalmente in maniera distratta o appassionata, cioè i turisti, sempre però compiendo una scelta consapevole. Il terzo elemento costitutivo è dato dal contenitore: qui da noi, la dozzina di straordinari palazzi storici che sono, già di per sé oggetto di ammirazione e di studio, che pretendono anch'essi cura continua e aggiornamento. Ciò che i Musei espongono potrebbe essere paragonato alla punta dell'iceberg. Quel che non si vede, o si vede meno ma facilmente si intuisce, è però quell'insieme di attività, di funzioni e di persone che consente alla punta di emergere. I Musei Civici Veneziani, oggi Fondazione, al di là della loro ben nota e apprezzata parte espositiva, hanno al loro interno attività e strutture che tutti ci invidiano: un Gabinetto dei disegni e delle stampe unico al mondo per dimensioni e qualità delle sue raccolte; ben cinque biblioteche di differente natura e dimensioni usualmente aperte agli studiosi senza alcuna limitazione. Su tutte spicca la Biblioteca d'arte e di storia del Correr in piazza San Marco cui si affianca il non meno straordinario insieme di archivi privati (famigliari o altro) per mille anni di storia delle dinastie e di molte realtà associative laiche e religiose veneziane: questo complesso bibliotecario e archivistico (purtroppo chiuso agli studiosi addirittura dal novembre 2018!) è il vero polmone del sistema Musei: nessuno dei grandi e celebri protagonisti internazionali della storiografia veneziana ha potuto o può fare a meno di frequentare e di servirsi di queste carte, libri, documenti, che sempre e ancora riservano sorprese e scoperte! I risultati dei loro studi continuano, in libri e pubblicazioni, a dar lustro e a proporre il modello storico veneziano come una eccellenza assoluta in molti campi, oltre a quello artistico. Potremo continuare ad elencare altre parti e altre funzioni di una macchina di incomparabile ricchezza e complessità. Ma è una macchina che deve continuare a lavorare, a macinare progetti, a svolgere i suoi compiti amministrativi, di ricerca, di valorizzazione, di studio, di restauro e conservazione, di contatti con l'esterno, di collaborazioni nazionali e internazionali; soprattutto di progettazione e programmazione di attività per domani e dopodomani: altrimenti è la fine, la morte culturale di questa città. Quando i Musei potranno finalmente riaprire e i progetti elaborati potranno trovar realizzazione e dare soddisfazione a ogni componente della macchina prodigiosa che raccoglie e tramanda storia, arte e cultura di questa città-mondo che è ed è sempre stata Venezia, solo allora si capirà l'importanza irrinunciabile del lavoro oscuro e silenzioso svolto durante la pandemia. E potrà essere una riapertura trionfale. Ma se così non fosse, anche i sostanziosi ristori da Covid resteranno lettera morta e inerte e forse oramai inutile appannaggio.

