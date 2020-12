VENEZIA Dopo l'ideatore di Venessia.com, Stefano Soffiato, il social forum perde un altro dei suoi più importanti fondatori. Ieri, nella sua casa in calle Contarina a San Marco, si è spento Massimo Fadalti, 53 anni, malato da tempo di Sla, tanto che ormai non riusciva più a parlare e comunicava solo grazie a Messenger di Facebook. Il grande merito di Fadalti, nel 2009, era stata l'ideazione della manifestazione Il Funerale di Venezia, che diffuse al mondo intero il problema del progressivo esodo dei veneziani e dello svuotamento della città. «Massimo non voleva vedere più nessuno - racconta Matteo Secchi, amico ed attuale presidente del social forum -. Era una persona schietta fino a diventare spigolosa, perché onesto, generoso, sincero e buono. All'inizio, Stefano sovraintendeva, mentre noi due eravamo il gruppo operativo di Venessia.com. La sua malattia non aveva mai fatto interrompere il nostro rapporto. Ci siamo scritti due mesi fa e lui, a letto e in quelle condizioni, si preoccupava della mia situazione fisica e psichica. Questo era Massimo, che tutti chiamavamo Max. Abbiamo perso un'altra bella persona ai vertici del nostro gruppo». Fadalti aveva, in società, un'attività commerciale dapprima di maschere ed infine di borse ed articoli da regalo in campo San Filippo e Giacomo, ed in Frezzeria. Lascia la moglie thailandese ed il figlio Matteo, di 23 anni.

