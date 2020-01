Venezia carissima? Unione Consumatori afferma il contrario

LA CLASSIFICA

VENEZIA Venezia città carissima, tra le più care d'Italia? Un luogo comune da sfatare, almeno stando alla classifica stilata in questi giorni dall'Unione Nazionale Consumatori. Ne esce, infatti, che la nostra città rientra nella top ten della città meno costose del Paese, occupando precisamente il 9. posto. E, più nel dettaglio, per quanto riguarda la sola regione del Veneto, Venezia è all'ultimo posto tra i capoluoghi per incremento del costo della vita: nel 2019 la spesa per famiglia è cresciuta di 79 euro, con un tasso d'inflazione media calcolata dall'Istat dello 0,3, mentre Verona, che sta al primo posto, ha fatto registrate un rincaro di 233 euro per un'inflazione dello 0,9. Le città più care sono Bolzano, Modena e Trapani. Quello più convenienti Ancona, Perugia e Sassari. A Bolzano l'inflazione media sfonda il punto percentuale, 1,3%, con una vera e propria stangata per la famiglia tipo di 392 euro. Al secondo posto si posiziona Modena che, pur avendo solo il terzo maggiore incremento dei prezzi, pari all'1,1%, registra una spesa annua supplementare di 307 euro. Terza è Trapani dove l'inflazione record dell'1,5%, implica un'impennata del costo della vita pari a 305 euro. Guardando, invece, alla classifica delle tre città con minori rincari, si trovano Ancona, Perugia e Sassari: le prime due hanno l'inflazione media più bassa, +0,1%, con un aggravio annuo di spesa per nucleo rispettivamente di appena 22 e 23 euro. In terza posizione c'è Sassari, dove la seconda inflazione più bassa, +0,2%, genera un esborso aggiuntivo di soli 41 euro. Come detto, inaspettatamente, Venezia è al nono posto di questa particolare graduatoria ed è l'unica città del Nordest dove la crescita non è a tre cifre. Negli altri capoluoghi l'incremento è di 170 euro a Belluno, mentre Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo si equivalgono tutte a 130. Per una famiglia media italiana la spesa è salita lo scorso anno di 145 euro.

INFLAZIONE

«Anche se nel 2019 l'inflazione media dell'Italia è dimezzata rispetto al 2018 e al 2017 - da +1,2% a +0,6% - ed è relativamente bassa, ci sono ben 24 capoluoghi di provincia che hanno un'inflazione superiore e rincari che hanno messo in difficoltà le famiglie, le quali non hanno avuto aumenti di stipendi commisurati al rialzo del costo della vita afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Le disparità sul territorio sono evidenti, anche all'interno della stessa regione, superiori a 200 euro, come in Trentino (294 euro tra Bolzano e Trento) e in Sicilia (224 euro tra Trapani e Caltanissetta). Nel Nord-Ovest, la ripartizione con i maggiori rincari, l'incremento si attesta a 187 euro, mentre nelle Isole, la zona più virtuosa, si ferma a 117 euro».

Alvise Sperandio

