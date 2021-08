Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Assessore Besio, ha detto che questo è un accordo per certi versi rivoluzionario. Vuole spiegarlo?«Con l'accordo che si è concluso venerdì vengono introdotti elementi di assoluta novità, a cominciare dalla durata di 5 anni per l'accordo economico. Che significa una sicurezza per i lavoratori e una soddisfazione per il Comune».Come si è arrivati a questo risultato? Non è stato facile, par di capire dagli scontri che ci sono...