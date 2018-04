Venezia-aeroporto, il Tar riapre la gara per il trasporto acqueo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIMESTRE Avevano tentato di eliminarsi a vicenda ma il Tar, salomonico, le ha condannate entrambe e quindi resteranno in gara per conquistare il boccone più pregiato dei servizi di trasporto acquei cui l'Actv da anni ha rinunciato, le tre linee che collegano Venezia con l'aeroporto Marco Polo.Alilaguna, attuale gestore di quelle linee, in Ati con Terminal Fusina Srl che fa servizio turistico da Fusina a Venezia e agli Alberoni, era contrapposta a Venezia City Sightseeing (Vcs) del gruppo leader mondiale dei trasporti nelle città...