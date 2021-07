Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOArtista celebre per i suoi nudi femminili e ritratti caratterizzati da lunghi colli sottili e slanciati, Amedeo Modigliani (Livorno 1884-Parigi 1920), considerato strano e misterioso, per la prima volta apparirà come non si è mai visto. Dal 1°settembre all'Istituto provinciale per l'infanzia Santa Maria della Pietà a Venezia arriva Modigliani Opera Vision, un percorso immersivo per scoprire nel profondo la vita e le opere di uno...