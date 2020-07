L'ANNUNCIO

A grandi passi verso la Mostra del Cinema. E dopo la mostra dedicata alle divine in programma a Forte Marghera, sulla terraferma mestrina, ora è il turno di un altro fondamentale tassello: quello delle giurie di Venezia 77. E se ormai una certezza la presenza dell'attrice Cate Blanchett, come presidente che arriverà da Highwell House, la sua residenza nella campagna inglese ora che ha lasciato l'Australia e dall'Inghilterra, con lei in giuria ci sarà anche l'inglese Joanna Hogg, dalla Germania Christian Petzold, l'austriaca Veronika Franz, e dalla Romania Cristi Puiu, tutti registi e sceneggiatori. Dalla Francia giungerà l'attrice Ludivine Sagnier. L'Italia sarà rappresentata dallo scrittore e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, Nicola Lagioia. Una giuria decisamente eurocentrica (per evidenti problemi legati al Covid-19) per Venezia 77 (2-12 settembre) annunciata ieri a 24 ore dalla presentazione in streaming del cartellone della Mostra del cinema, festival fisicò e in presenza quest'anno, snello per numero di titoli. Poco più di una cinquantina. Il direttore Alberto Barbera va dritto per la sua strada, promettendo una Venezia internazionale nonostante la congiuntura mondiale dovuta alla pandemia del coronavirus e in attesa di conoscere i titoli già i nomi della giuria indicano una direzione, quella dell'Europa, che potrebbe caratterizzare questa annata eccezionale per tutti.

GLI ALTRI NOMI

La Giuria Venezia 77 assegnerà ai lungometraggi in Concorso il Leone d'Oro per il miglior film e poi ancora il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d'Argento - Premio per la migliore regia, le due Coppe Volpi per gli attori, il premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. L'apertura del festival con Lacci di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando suggerisce l'altro binario: la valorizzazione (giocoforza) del cinema italiano solitamente in secondo piano per dare il via al festival, e infatti da 11 anni non accadeva.

Internazionali sono pure le altre giurie: la parigina Claire Denis, regista, sceneggiatrice e attrice francese, guiderà la giuria di Orizzonti di cui faranno parte la regista Francesca Comencini, il regista spagnolo Oskar Alegria, il produttore israeliano Katriel Schory, la produttrice americana dei film di Todd Haynes, Christine Vachon. Il regista Claudio Giovannesi (La paranza dei bambini) presiederà la giuria del premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»- Leone del Futuro, composta anche dal direttore del festival di Marrakech Remi Bonhomme e dalla produttrice tunisina Dora Bouchoucha. Internazionale è anche la giuria della sezione Venice Virtual Reality presieduta dall'americana Celine Tricart regista e sceneggiatrice, esperta di Realtà virtuale e 3D, con il regista inglese Asif Kapadia e Hideo Kojima (Giappone) autore di videogiochi noto in tutto il mondo per Death Stranding. La britannica attrice Tilda Swinton e la regista di Hong Kong Ann Hui sono i Leoni d'oro alla carriera per quest'anno. Anna Foglietta sarà la madrina della Mostra 2020.

P.N.D.

