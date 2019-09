CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA 76Siamo all'ultimo giorno, mancano ancora due titoli in concorso, di cui uno italiano (il Maresco di La mafia non è più quella di una volta), ma ormai i pronostici del Totoleone (un esercizio al quale nessuno sa mai rinunciare) incalzano. E ognuno cerca di catturare il pensiero di una giuria, che si trova davanti diversi buoni film, ma che forse non vede quell'opera che come l'anno scorso si stacca nettamente dalle altre: infatti con ROMA era più facile indovinare.Diciamo che anche quest'anno ci sarebbe il film che forse metterebbe...