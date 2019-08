CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA 76Roman Polanski per il suo J'Accuse, una rilettura in chiave thriller del celebre affaire Dreyfus che è piaciuto sia alla critica che al pubblico, ieri al Lido non si è presentato. Come dieci anni fa in Svizzera, dove fu arrestato mentre andava allo Zurigo Film Festival per ritirare un premio, avrebbe rischiato di finire un'altra volta in manette, ricercato com'è da decenni dall'Interpol per fargli scontare la condanna per il rapporto sessuale con minorenne del 1977. Assente a Venezia 76, eppure rumorosamente presente. Per le...