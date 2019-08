CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA 76Oui je suis Catherine Deneuve, scandiva nel 1982 per pubblicizzare un'auto. E quella frase, per anni, è stata sinonimo di sicurezza, eleganza, femminilità. Soprattutto, divismo. Ventun anni dopo Place Vendome che a Venezia le fruttò la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, 13 anni dopo aver presieduto lei stessa la giuria di Venezia 63, la Divina è tornata al Lido per aprire la settantaseiesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con un film dove pare interpretare se...