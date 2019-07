Venezia 76, no al film anti ndrangheta, è polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO«Vi ringrazio per aver proposto il vostro film alla 76 Mostra internazionale di arte Cinematografica. Sono estremamente dispiaciuto di dovervi informare che non è stato possibile trovargli una collocazione all'interno del nostro programma a causa dell'ingente numero di film ricevuti». Così Alberto Barbera, della Biennale di Venezia, scrive ad Index Production per comunicare che il film su San Luca «Terra mia, non è un Paese per Santi», con la regia di Ambrogio Crespi, non correrà alla prossima edizione del Festival. Lo rende...