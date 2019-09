CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA 76Grandioso. Sublime. Eccezionale. Joker di Todd Phillips al Lido è stato accolto così. Otto minuti di ovazioni da parte degli spettatori della Sala grande. Non solo per la storia e cioè su chi era Joker prima di diventare il nemico numero uno di Batman. Ma soprattutto per l'interpretazione di Joaquin Phoenix. Per la sua risata, isterica e dolorosa. Per come ha reso visibile il passaggio dalla solitudine e dall'emarginazione alla follia. E per il lavoro che ha fatto sul proprio corpo, un impressionante dimagrimento che l'ha ridotto...