VENEZIA 76Chi sono i barbari? Gli sconosciuti, i diversi, gli stranieri di mondi ignoti? O semmai quelli che pensano di essere civilizzati, i forti, i potenti, che arrivano a imporsi con la forza, come aguzzini e torturatori? Barbaro, nel film Waiting for the Barbarians del colombiano Ciro Guerra, non è il popolo nomade che vaga nel deserto in un'epoca e in un'area imprecisata, ma ha il volto impenetrabile di Johnny Depp, gli occhi perennemente ricoperti da particolari lenti scure per aumentare il disagio in chi gli sta davanti e per sembrare...