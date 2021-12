VENETO ORIENTALE

SAN DONÀ Corsa al tampone in tutto il Sandonatese. È l'effetto dei festeggiamenti natalizi, tra cene e feste, con migliaia di persone a caccia di test antigenici o fai-da-te. Addirittura il giorno della vigilia, in diverse farmacie i test erano esauriti. In molti hanno chiesto il test perché sono stati a contatto con dei positivi, ma tanti altri nel tentativo di tutelare i parenti in vista dei ritrovi famigliari natalizi. Il risultato è stato un vero e proprio assalto anche ai tre centri tamponi dell'Ulss 4. Ieri mattina, con la chiusura per le festività dei punti di Jesolo e Portogruaro, al centro tamponi di San Donà si sono registrate code e proteste tra gli utenti in attesa di eseguire il test.

APERTURA A ROTAZIONE

«L'apertura dei centri tamponi a rotazione durante le feste spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi è stata inevitabile: ci sono turni, orari e aspetti sindacali che devono essere rispettati. Semmai va detto che soprattutto ieri mattina in coda c'erano persone, soprattutto giovani, che chiedevano di fare il test in vista di qualche incontro con amici o perché dovevano partecipare a delle cene. Avevano anche l'impegnativa del medico, magari per un semplice mal di testa o con l'indicazione di qualche sintomo. Nella realtà stavano tutti benissimo, qualcuno ha provato anche a giustificarsi, in molti sono stati respinti: il centro tamponi delle Ulss serve per chi sta male o per chi ha avuto un contatto con un positivo. Non possiamo correre dietro a chi deve fare una cena, questa sono le situazioni che creano disagi a tutta l'utenza».

I CONTAGI

Sul fronte dei contagi nel giorno della viglia i nuovi positivi sono stati 295 mentre a Natale 150, per un totale complessivo di 2.216 persone. Dieci, invece, le classi attualmente in quarantena e monitorate. «Nell'immediato è questa una delle situazioni aggiunge Filippi che potrebbe far aumentare il numero di contagi e dei ricoverati. L'effetto delle feste natalizie lo sentiremo tra circa dieci giorni».

Per quanto riguarda il Covid hospital di Jesolo, i ricoverati nel reparto di malattie infettive sono passati da 36 a 38. Quattro i ricoverati in Rianimazione, 3 dei quali non vaccinati. A proposito di vaccini, oggi sono 1.300 le persone prenotate, tra 300 bambini (5-11 anni) e 800 adulti tra terze e prime dosi. Da registrare che nei giorni scorsi al Covid Hospital di Jesolo, Confcommercio, Aja e Consorzio JesoloVenice hanno portato in dono al personale del nosocomio panettoni e bottiglie di vino. «Un segno di riconoscenza per tutto quello che stanno facendo in questo momento di pandemia», hanno detto i presidenti delle categorie.

Giuseppe Babbo

