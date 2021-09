Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENETO ORIENTALEPORTOGRUARO «Sarebbe stato un azzardo organizzare in presenza Terre dei Dogi in festa. Gli eventi online ci hanno comunque permesso di mantenere alta l'attenzione sulla città e di sperare in una buona riuscita della prossima Fiera di Sant'Andrea, che sarà una sorta di prova generale di una nuova èra».CONFCOMMERCIOA dirlo è Francesco Fratto, presidente di Confcommercio Portogruaro, associazione che è da tempo in prima...