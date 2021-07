Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENETO ORIENTALEJESOLO «Chiarezza sull'applicazione del green pass negli hotel». Si avvicina la data in cui l'utilizzo del lasciapassare diventerà obbligatorio per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, cresce la preoccupazione del settore ricettivo. Per il momento è ancora troppo presto per parlare di disdette, ma le richieste di informazione per chi deve intraprendere una vacanza ormai sono all'ordine del giorno. Con...