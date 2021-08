Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Gli alpini con le attività di Protezione civile, di volontariato dell'Ana, così come del ruolo di peace-keeping affidato negli scenari più complessi all'estero, sono attori imprescindibili della nostra società e della nostra storia e per questo motivo ho steso un progetto di legge per la promozione e sostegno alle attività e ai valori che ispirano la realtà delle Penne nere». Lo rileva il presidente del Consiglio Veneto,...