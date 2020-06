Veneti e italiani. Anche se oggi più veneti ma non meno italiani, rispetto allo scorso gennaio. Prima dell'irruzione del Coronavirus. Così si sentono i veneti, secondo il sondaggio condotto da Demos nelle scorse settimane. Si tratta di orientamenti prevedibili e previsti. Perché si tratta di due appartenenze non solo compatibili, ma coerenti. Regionale e nazionale. L'emergenza degli ultimi mesi ha sicuramente rafforzato l'identità regionale. Per ragioni evidenti. Perché il Veneto è una delle aree dove la pandemia ha avuto origine. Ma è stata in grado di contrastarla meglio di altre regioni vicine, per prima la Lombardia, dove ancora oggi presenta dimensioni larghe. E non appare sotto controllo. Tuttavia, la spinta regionale dei cittadini veneti era già apparsa evidenti negli scorsi mesi. In gennaio, appunto, in occasione della precedente rilevazione. Quando, per la prima volta negli ultimi 10 anni, l'appartenenza veneta aveva superato le altre. Perfino quella nazionale. Mentre dieci anni fa i veneti si sentivano anzitutto italiani. E cosmopoliti. Cittadini del mondo. E del Nord Est. Ma il sentimento territoriale, in quest'area, è cambiato. Diverso. E si è precisato ulteriormente negli ultimi mesi. Ma la svolta era già avvenuta due anni e mezzo fa, nell'autunno del 2017, in seguito al referendum sull'autonomia. Al quale ha partecipato una larga maggioranza di cittadini (57%). Praticamente tutti favorevoli al progetto. Quel passaggio ha rafforzato un orientamento, comunque, condiviso. E ha ridimensionato altre prospettive. L'idea del Nord Est continua, comunque, ad essere apprezzata da un'ampia componente di veneti. Mentre calano gli altri riferimenti. In particolare l'identità urbana, espressa da coloro che si sentono, anzitutto, cittadini della loro città. L'irruzione del virus ne ha ridimensionato l'importanza. Perché il virus non si ferma ai confini urbani. Mentre ha rafforzato - seppur di poco - il riconoscimento nazionale, confermato, ad altro livello, dalla fiducia verso il Governo. E verso il Premier, Giuseppe Conte. L'unico leader più stimato del governatore Zaia, a livello nazionale. E ciò conferma la coesione tra Veneto e Italia, tra i cittadini veneti. Ma anche fra quelli italiani.

Appaiono, invece, ridimensionate le appartenenze oltre confine. Anzitutto verso l'Europa, percepita lontana e, in alcuni momenti ostile, durante la crisi. Anche il Mondo ci appare più insidioso. Il virus, questo virus che ci assedia, infatti, è arrivato dal mondo che incombe su di noi. Dalla Cina. E poi si è propagato a casa nostra. Questo distacco dall'Europa e dal mondo costituisce una novità e un possibile problema - per una società aperta. Sentirsi veneti, tuttavia, non costituisce un'alternativa all'Italia. Visto che 3 intervistati (veneti) su 4 considerano l'Unità Nazionale una conquista positiva. Oggi, però, si sentono anzitutto veneti. Un cambiamento, probabilmente, legato al soggetto politico divenuto dominante in questa regione. La Lega. Insieme al suo leader. Il Governatore Luca Zaia. Che ha raggiunto un consenso praticamente plebiscitario, superiore al 90%, come osservato dai recenti sondaggi di Demos per l'Osservatorio Nord Est. E ciò potrebbe generare qualche tensione politica. Fra i sostenitori dell'autonomia regionale, in Veneto, e i partiti nazionali al governo. PD e M5s. Ma non solo. Perché, fino allo scorso agosto, per oltre un anno, anche la Lega di Salvini, ha partecipato alla maggioranza di governo. Senza che l'autonomia abbia conosciuto grandi progressi. Il sentimento regionalista, in sensibile crescita, potrebbe, quindi, generare qualche frizione. Tra i soggetti politici regionali e nazionali. E, quindi, anche tra la Lega di Zaia e la Lega di Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA