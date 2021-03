IL RACCONTO

La sua storia è lunga, curiosa e ricca di imprevisti: in più di due secoli di vita Paolina la bella venne amata, nascosta, distrutta e ricostruita, vero e proprio simbolo di perfezione, ordine e armonia che Canova voleva consegnare al mondo. Alla statua di Paolina, ma anche alla Venere vincitrice custodita alla Galleria Borghese di Roma, di cui il gesso alla Gypsotheca costituisce la matrice originale, è dedicata la nuova mostra Paolina. Storia di un capolavoro attesa al Museo di Possagno da venerdì 19 marzo (inaugurazione online in attesa di una seconda, in presenza) al 30 maggio. Un viaggio senza precedenti che approfondisce le scelte stilistiche e compositive del grande scultore, di cui il prossimo anno ricorre il bicentenario della morte, e ripercorre le vicende che hanno accompagnato il gesso nel corso del tempo, dal tragitto da Civitavecchia a Possagno alla granata che lo oltraggiò durante la Prima guerra mondiale fino al recente affronto del turista austriaco che ne frantumò le dita.

SEIMILA SCUDI

Una storia che nasce prima del 1808, anno in cui Canova concluse l'opera pagatagli seimila scudi da Camillo Borghese che l'aveva destinata alla sua residenza di Torino: Paolina, all'epoca, suscitò molto scalpore per la nudità e la sensualità, «non si sa con certezza se Paolina abbia posato nuda», come ricorda Vittorio Sgarbi, presidente del cda della Fondazione Canova, «le fonti non lo confermano». Ma si sa che Canova voleva sottrarre al tempo e trasferire nel mito il corpo minuto di Paolina: poco importa se dopo il 1820, dopo la caduta di Napoleone, Camillo Borghese smontò la statua e la chiuse in un cassa. «Dopo il tramonto dell'era napoleonica l'opera appariva totalmente decontestualizzata, sia come immagine sia come simbolo - aggiunge Sgarbi - : nell'esaltare la bellezza di Paolina, infatti, la scultura celebrava anche i Bonaparte, insensatamente dopo Waterloo. La stessa Paolina, nel 1820, era afflitta da malattie e affanni, e non era più giovane: e fu lei a chiedere la rimozione della statua».

L'IDEA

Supportata da visite guidate, incontri in streaming e giornate di lavoro dedicate al tema del restauro (il programma sul sito del Museo) la mostra «è stata pensata poco tempo dopo il danneggiamento dello scorso luglio - spiega la curatrice e direttrice del Museo Canova Moira Mascotto - Oltre a celebrare l'opera e la conclusione dei lavori di restauro, vuol far riflettere sulla necessità di salvaguardare l'intero patrimonio artistico, memoria storica di ogni civiltà». Per capire Paolina e il suo ideatore Canova bisogna così rifarsi ad altre opere custodite a Possagno, premonitrici della scultura: ecco le tempere (Danzatrici e Ninfe con amorini e Muse), i lavori plastici (la Ebe e le tre Danzatrici, le famose Teste Ideali), alcuni busti femminili della famiglia Bonaparte, cui si legano dipinti a olio come la Venere con Fauno e Venere con specchio. E poi le tante avventure vissute dal gesso di Paolina: fu collocato in casse di legno e trasportato via mare dal porto di Civitavecchia a Venezia, e da qui, su carri trainati da buoi, arrivò nella Gypsotheca per essere esposto a partire dal 1836. Durante la Grande Guerra, poi, Paolina e altri gessi di Canova vennero martirizzati nel 1917, come documentano le immagini di quegli anni realizzate da Stefano e Siro Serafin. Paolina fu colpita da una granata che la decapitò (emblematica la foto di un gruppo di soldati francesi che gioca a calcio con un pallone unico al mondo, la testa di Paolina), danneggiando la mano destra con un pezzo di braccio e le dita, poi ricostruite e integrate nel restauro del 2003. «La mostra aprirà così una riflessione sul rapporto danneggiamento/restauro, tema particolarmente sentito e attuale - aggiunge la direttrice -. Quale è la miglior via da perseguire: il restauro conservativo o integrativo?».

IL TURISTA

Tema, questo, quanto mai importante dopo «il gesto screanzato», parola di Sgarbi, di un turista che lo scorso luglio scambiò Paolina per un divanetto e finì per romperle le dita: «Le dita danneggiate sono le stesse che erano state distrutte durante la guerra, e che, nel 2003, vennero ricostruite e reintegrate con una scansione 3D dall'opera in marmo conservata alla Galleria Borghese di Roma - spiega Sgarbi - Dunque, atto riprovevole ma non fatale, perchè nella storia del gesso vi sono numerosi interventi di restauro, alcuni dei quali poi rimossi per riportare l'opera a nudo. Anche in questo l'idea che deve prevalere è quella che in Canova domina, e che è perfezione, ordine e armonia».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA