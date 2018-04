Venerdì i funerali di don Aldo Marangoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOVENEZIA Saranno celebrati venerdì, nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, i funerali di don Aldo Marangoni, morto nelle prime ore del pomeriggio di domenica nel vicino ospedale civile. Le esequie, fissate per le 10.15, saranno ovviamente celebrate dal patriarca Francesco Moraglia, che rientrerà in città per l'occasione, essendo in questi giorni impegnato agli esercizi spirituali della Conferenza episcopale del Triveneto alla casa di spiritualità San Martino di Vittorio Veneto . In Curia hanno scelto i Santi Giovanni e Paolo,...