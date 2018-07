Venditori attesi all'uscita di casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BIBIONE Dopo i blitz in spiaggia, in pineta e in due negozi, gli ultimi controlli sono scattati in due appartamenti a Bibione, con un controllo scattato all'alba con 10 agenti in borghese. Tra la merce sequestrata vi sono 4.231 giocattoli non a norma tra gonfiabili, kit di palloncini trasparenti, freccette luminose: tutta merce che avrebbe fruttato almeno 20mila euro dalla vendita in spiaggia.«Per i venditori controllati e i titolari dei contratti di affitto dei due appartamenti perquisiti evidenzia il comandante della Polizia locale Andrea...